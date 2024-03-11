Впервые в истории. Украинский фильм получил Оскар

В США состоялась ежегодная кинематографическая церемония награждения "Оскар". Впервые в истории престижный приз достался украинской ленте.

В категории "Лучший полнометражный документальный фильм" победил "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова.

"Я бы хотел никогда не снимать этот фильм. Если бы я мог обменять награду на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, не оккупировала наши города, не убивала десятки тысяч моих соотечественников-украинцев", - сказал Мстислав Чернов во время церемонии награждения.

"20 дней в Мариуполе" – это кино, которое рассказывает о первых неделях боевых действий в Мариуполе Донецкой области во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022-м году. Авторами фильма "20 дней в Мариуполе" являются режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они были последними журналистами, которые оставались в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения России в Украину, и зафиксировали то, что происходило в приазовском городе в первые три недели полномасштабного вторжения.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Никогда ранее украинский фильм не удостаивался "Оскара".

Также лауреатами премии в престижных номинациях стали: