"Наш фильм разбил вражескую пропаганду". Ермак прокомментировал украинский Оскар

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на получение украинским фильмом "20 дней в Мариуполе" награды "Оскар".

Это первый "Оскар" в истории Украины. Он был получен в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

"Первый Оскар в истории. И насколько же он важен сейчас.

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" от режиссера и видеографа Мстислава Чернова победил в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

Мир увидел правду о преступлениях России. Наш фильм разбил вражескую пропаганду. Справедливость всегда побеждает.

Благодарны всей команде, которая работала над фильмом за то, что напомнили всему миру - война продолжается, и зло пока еще живет. И пока оно живет, Мариуполь может повториться", - написал Ермак.