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"Наш фильм разбил вражескую пропаганду". Ермак прокомментировал украинский Оскар

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Реакция главы Офиса президента

"Наш фильм разбил вражескую пропаганду". Ермак прокомментировал украинский Оскар

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на получение украинским фильмом "20 дней в Мариуполе" награды "Оскар".

Это первый "Оскар" в истории Украины. Он был получен в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

"Первый Оскар в истории. И насколько же он важен сейчас.

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" от режиссера и видеографа Мстислава Чернова победил в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

Мир увидел правду о преступлениях России. Наш фильм разбил вражескую пропаганду. Справедливость всегда побеждает.

Благодарны всей команде, которая работала над фильмом за то, что напомнили всему миру - война продолжается, и зло пока еще живет. И пока оно живет, Мариуполь может повториться", - написал Ермак.

"20 дней в Мариуполе" – это кино, которое рассказывает о первых неделях боевых действий в Мариуполе Донецкой области во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022-м году. Авторами фильма "20 дней в Мариуполе" являются режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они были последними журналистами, которые оставались в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения России в Украину, и зафиксировали то, что происходило в приазовском городе в первые три недели полномасштабного вторжения.

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Источник:
Андрій Єрмак
Опубликовал: Игорь Семйон
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