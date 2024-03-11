Украина начинает официальные переговоры о возобновлении авиасообщения, - Министр
Могут возобновить работу аэропортов
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Украина начинает официальные переговоры с регуляторами из США и Евросоюза относительно возможного возобновления пассажирских авиаперевозок. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
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Какие-то конкретные сроки возобновления авиасообщения пока неизвестны. Министр подчеркнул, что украинская сторона уже передает регуляторам свое видение того, как может работать рынок в условиях военного положения, а также свою оценку рисков, подходы и алгоритмы. Украина опирается на опыт Израиля.
"Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так уж много. Израиль – это самый успешный пример. Мы много времени проводили и проводим в консультациях с администрацией гражданской авиации Израиля", - сказал Кубраков.
По его словам, на уровне планов есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине.
"Нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов", - добавил министр.
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