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СМИ назвали сроки получения Украиной первых самолетов F-16

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Шесть из обещанных 45-ти

СМИ назвали сроки получения Украиной первых самолетов F-16

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина может получить первые самолеты F-16 в июле 2024-го года. Но только шесть из обещанных союзниками 45-ти. Об этом пишет издание New York Times.

В материале говорится о том, что истребители уже готовы, а летные инструкторы ждут в новом учебном центре в Румынии, который был создан для обучения украинских пилотов полетам на F-16. Однако есть один нюанс: украинские пилоты еще не прибыли в центр обучения, несмотря на заявления, сделанные прошлым летом, о том, что центр сыграет решающую роль в процессе обучения украинских пилотов.

В то же время, отмечается, что подготовка украинских летчиков происходит. Ожидается, что 12 пилотов - менее, чем полная эскадрилья - будут готовы к боевым вылетам на F-16 к лету этого года после десяти месяцев обучения в Дании, Великобритании и США.

К тому времени, когда запланировано возвращение пилотов в Украину с учений, союзники успеют передать ВСУ только шесть из обещанных 45-ти F-16.

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Источник:
NYT
Опубликовал: Игорь Семйон
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