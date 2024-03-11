"Капитуляция – это не мир". В НАТО и украинском духовенстве отреагировали на заявление Папы Римского

НАТО отвергло призыв Папы Римского к мирным переговорам между Украиной и Россией.

"Капитуляция — это не мир. Президент Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такого выбора", - заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Помимо генсека НАТО, на заявление главы Ватикана отреагировало украинское духовенство в лице епископов Постоянного Синода УГКЦ.

"Сегодня мы не хотим останавливаться на словах Папы, а стремимся еще раз подчеркнуть позиции жертв российского вторжения в Украину. Речь идет о позиции большинства украинцев.

Украинцы не могут прекратить защищаться, потому что капитуляция означает их смерть. Намерения Путина и России понятны и ясны. Это не только он: 70 процентов населения России поддерживает геноцидную войну, в том числе и патриарх Кирилл и руководство Русской Православной Церкви. Высказываемые цели воплощаются в конкретных действиях", - объясняют епископы.