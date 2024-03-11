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ВМСУ показали уничтожение дрона-камикадзе Shahed в Одесской области. ВИДЕО

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Россияне в последнее время почти каждую ночь атакуют Одесщину Шахедами

ВМСУ показали уничтожение дрона-камикадзе Shahed в Одесской области. ВИДЕО

фото - з відкритих джерел

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Военнослужащие ВМС ВС Украины в Одесской области ночью уничтожили иранский дрон-камикадзе Shahed.

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В сети опубликован фрагмент боевой работы подразделения ПВО, на котором снято попадание в БПЛА и его падение.

"Военнослужащие ВМС ВС Украины в Одесской области ночью уничтожили очередной иранский дрон-камикадзе Shahed, из тех, которыми россияне терроризируют в первую очередь мирное население Украины", - отмечается в комментарии к видео.

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