ВМСУ показали уничтожение дрона-камикадзе Shahed в Одесской области. ВИДЕО
Россияне в последнее время почти каждую ночь атакуют Одесщину Шахедами
фото - з відкритих джерел
Военнослужащие ВМС ВС Украины в Одесской области ночью уничтожили иранский дрон-камикадзе Shahed.
В сети опубликован фрагмент боевой работы подразделения ПВО, на котором снято попадание в БПЛА и его падение.
"Военнослужащие ВМС ВС Украины в Одесской области ночью уничтожили очередной иранский дрон-камикадзе Shahed, из тех, которыми россияне терроризируют в первую очередь мирное население Украины", - отмечается в комментарии к видео.
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