"Украина строит 2000 километров фортификаций в три полосы", - Зеленский провел Ставку

Президент Владимир Зеленский 11 марта провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой речь шла о наиболее насущных вопросах: ситуации на фронте, вооружении и строительстве фортификаций.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

"Важная тема - фортификации. Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля по темпам возведения новых оборонительных рубежей. Защита в три полосы длиной 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", - сказал Зеленский.

Отмечается, что Зеленский заслушал подробные сводки от командования по ситуации на поле боя. В частности доклады главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Речь шла о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Южном направлениях, операциях морской пехоты.

Кроме этого докладывали по обеспечению фронта всем необходимым министр обороны Рустем Умеров и глава Минстратегпрома Александр Камышин.