Зеленский: Ситуация на фронте намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о нынешней ситуации на фронте, заявил, что ситуация намного лучше, чем была в течение зимы.

Об этом Зеленский заявил в интервью французскому новостному медиа BFMTV.

Издание приводит цитаты Зеленского о состоянии дел на фронте. 19 февраля в своем обращении он заявил, что украинская армия находится в "чрезвычайно тяжелой ситуации на нескольких частях фронта".

Теперь же Зеленский оценивает ситуацию более позитивно. "Ситуация намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев", - цитирует президента издание.

"Мы имели трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников", - сказал Зеленский.

Также Зеленский сказал, что "наступление России остановлено", а ее армия "теряет большое количество своих жизненно важных сил". Однако по его словам, ситуация может измениться через "месяц или неделю", если украинская армия не получит достаточной поддержки.