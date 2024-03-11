Зеленский: Ситуация на фронте намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев
В интервью французскому изданию президент заявил, что наступление России остановлено
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о нынешней ситуации на фронте, заявил, что ситуация намного лучше, чем была в течение зимы.
Об этом Зеленский заявил в интервью французскому новостному медиа BFMTV.
Издание приводит цитаты Зеленского о состоянии дел на фронте. 19 февраля в своем обращении он заявил, что украинская армия находится в "чрезвычайно тяжелой ситуации на нескольких частях фронта".
Теперь же Зеленский оценивает ситуацию более позитивно. "Ситуация намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев", - цитирует президента издание.
"Мы имели трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников", - сказал Зеленский.
Также Зеленский сказал, что "наступление России остановлено", а ее армия "теряет большое количество своих жизненно важных сил". Однако по его словам, ситуация может измениться через "месяц или неделю", если украинская армия не получит достаточной поддержки.
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