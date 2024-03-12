Ночь взрывов на России. Горело несколько нефтебаз. Видео
Местные власти говорят об атаке беспилотниках
скріншот з відео
В ночь на вторник, 12-е марта, на России случилось сразу несколько взрывов на заводах и нефтебазах. Вспыхнули пожары. Местные власти говорят об атаке беспилотников.
Горело и взрывалось в городе Орел. Там у россиян – нефтебаза.
Также ночью беспилотники атаковали "Лукойл" в Нижегородской области РФ. Пожар локализовали только к утру.
В целом российские власти отчитывались об атаке БПЛА на Белгород, Воронеж, Брянск, Курск, Московскую, Тульскую, Ленинградскую области.
На Белгородщине 7 населенных пунктов остаются без света из-за дроновой атаки, сообщили росСМИ и губернаторы Орловской и Белгородской областей.
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Источник:Телеграм
Опубликовал: Игорь Семйон
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