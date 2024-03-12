Ночью силы ПВО уничтожили 17 из 22 дронов-камикадзе

В ночь с 11 по 12 марта российская армия в очередной раз атаковала Украину, применив 22 ударных беспилотника типа "Shahed".



Усилиями сил противовоздушной обороны Украины было уничтожено 17 летательных аппаратов.

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В Силах обороны юга Украины, в свою очередь, сообщили, что в их зоне ответственности уничтожены 8 "шахедов" и одна ракета X-59, выпущенная из самолета тактической авиации. Также два БПЛА были поражены на Херсонщине, четыре – на Николаевщине, два – на Днепропетровщине.



Взрывы также звучали на Тернопольщине и Хмельнитчине. По данным Тернопольской ОВА, воспламенился один из объектов инфраструктуры в Кременецком районе. Ближайший населенный пункт остается без газа. В настоящее время ликвидация пожара продолжается.