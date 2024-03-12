В ГУР отреагировали на действия РДК и Свободы России: Действуют как самостоятельные подразделения у себя дома
На территории так называемой РФ
The Times
Легион Свобода России и РДК зашли на танках в Курскую и Белгородскую области. Как сообщил российский оппозиционер Илья Пономарев, приграничный населенный пункт Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем освободительных сил.
Также сообщается о стрелковом бое в Теткино Курской области.
На события отреагировали в ГУР МО Украины. Высказался спикер Андрей Юсов. Он заявил, что, вероятно, началась совместная операция РДК и Свободы России как самостоятельных подразделений у себя дома:
"Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории РФ действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ. Они в конце концов находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция этих подразделений на территории так называемой РФ".
Напомним, что в ночь на вторник, 12-е марта, в приграничных областях России беспилотниками были атакованы несколько инфраструктурных и военных объектов.
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