СМИ: В Санкт-Петербурге горит ТЭЦ. Пожар охватил площадь 300 м². Видео

В Санкт-Петербурге, что на России, горит ТЭЦ. Об этом сообщают телеграмм-паблики. Сообщается о том, что пожар охватил площадь в триста метров квадратных. Официально о причинах возгорания не сообщается.

Отметим, что утро двенадцатого марта началось с информации о том, что на РФ горят нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы. А также есть информация о падении самолета Ил-74.