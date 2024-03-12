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СМИ: В Санкт-Петербурге горит ТЭЦ. Пожар охватил площадь 300 м². Видео

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Официально о причинах возгорания не сообщается

СМИ: В Санкт-Петербурге горит ТЭЦ. Пожар охватил площадь 300 м². Видео

скріншот з відео

Новина українською

В Санкт-Петербурге, что на России, горит ТЭЦ. Об этом сообщают телеграмм-паблики. Сообщается о том, что пожар охватил площадь в триста метров квадратных. Официально о причинах возгорания не сообщается.

Отметим, что утро двенадцатого марта началось с информации о том, что на РФ горят нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы. А также есть информация о падении самолета Ил-74.

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Источник:
Ukraine NOW
Опубликовал: Игорь Семйон
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