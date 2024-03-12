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Дрон атаковал центр Белгорода: получило повреждения здание местной администрации

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В атаке уже успели обвинить Украину

Дрон атаковал центр Белгорода: получило повреждения здание местной администрации

Мэрия Белгорода

Новина українською

Днем 12 марта беспилотник атаковал здание администрации Белгорода.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате удара там якобы выбиты окна и двери и есть пострадавшие: одна работница администрации якобы получила осколочные ранения, вторая — контузии.

В здании администрации выбиты окна, а фасад иссечен обломками. В атаке обвинили Украину.

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Опубликовал: Александр Бураков
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