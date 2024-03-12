Дрон атаковал центр Белгорода: получило повреждения здание местной администрации
В атаке уже успели обвинить Украину
Мэрия Белгорода
Днем 12 марта беспилотник атаковал здание администрации Белгорода.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате удара там якобы выбиты окна и двери и есть пострадавшие: одна работница администрации якобы получила осколочные ранения, вторая — контузии.
В здании администрации выбиты окна, а фасад иссечен обломками. В атаке обвинили Украину.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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