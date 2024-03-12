"Не существует демобилизации во время войны". Зеленский рассказал об изменениях в закон о мобилизации

В обычном законодательстве нет демобилизации во время войны. Поэтому есть разные вопросы относительно законопроекта о мобилизации в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским медиа BFM TV и Le Monde.

"Мне кажется, что очень много дезинформации о мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине была с самого начала войны и она продолжается каждые несколько месяцев. Это идет пролонгация соответствующего решения в парламенте согласно нашему законодательству. Это не вопрос в этом году или в прошлом. Это вопрос с начала войны. Это не идеальное законодательство, потому что это законодательство мирного времени. Когда ты находишься в войне, ты приходишь к некоторым деталям более практичным. Но есть дебаты у парламентариев, они спорят о том, когда можно увольнять парней, когда нет, кого из них можно и так далее. Есть разные вопросы: по ротации, отпускам. Все эти дискуссии не останавливали и не продолжали мобилизацию, она идет своим образом. Есть соответствующее количество людей, которое мобилизуется ежемесячно и ежеквартально. И эти цифры все в Генштабе, и они идут так, как и шли", - отметил Президент.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект #10449 об усилении мобилизации без предложений Комитета.

Однако нардепы в законопроект подали 4195 правок, поэтому его рассмотрение затягивается.