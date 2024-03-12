  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Не существует демобилизации во время войны". Зеленский рассказал об изменениях в закон о мобилизации
В тренде

"Не существует демобилизации во время войны". Зеленский рассказал об изменениях в закон о мобилизации

Общие новости

Президент считает, что нынешнее законодательство не отвечает вызовам военного времени

"Не существует демобилизации во время войны". Зеленский рассказал об изменениях в закон о мобилизации

BBC

Новина українською

В обычном законодательстве нет демобилизации во время войны. Поэтому есть разные вопросы относительно законопроекта о мобилизации в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским медиа BFM TV и Le Monde.

"Мне кажется, что очень много дезинформации о мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине была с самого начала войны и она продолжается каждые несколько месяцев. Это идет пролонгация соответствующего решения в парламенте согласно нашему законодательству.

Это не вопрос в этом году или в прошлом. Это вопрос с начала войны. Это не идеальное законодательство, потому что это законодательство мирного времени. Когда ты находишься в войне, ты приходишь к некоторым деталям более практичным.

Но есть дебаты у парламентариев, они спорят о том, когда можно увольнять парней, когда нет, кого из них можно и так далее. Есть разные вопросы: по ротации, отпускам. Все эти дискуссии не останавливали и не продолжали мобилизацию, она идет своим образом.

Есть соответствующее количество людей, которое мобилизуется ежемесячно и ежеквартально. И эти цифры все в Генштабе, и они идут так, как и шли", - отметил Президент.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект #10449 об усилении мобилизации без предложений Комитета.

Однако нардепы в законопроект подали 4195 правок, поэтому его рассмотрение затягивается.

По теме
yellow-arrow
Дрон атаковал центр Белгорода: получило повреждения здание местной администрации
yellow-arrow
В российском Иваново упал военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 15 человек
yellow-arrow
СМИ: В Санкт-Петербурге горит ТЭЦ. Пожар охватил площадь 300 м². Видео
Владимир Зеленский мобилизация война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.03.2024 в 16:24
Для Баканова, рєзнікових та інших мародерів повинна бути смертна кара...
Ответить
4
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.03.2024 в 16:24
Для Баканова, рєзнікових та інших мародерів повинна бути смертна кара...
Ответить
4
0
terber (ternopil)
12.03.2024 в 15:17
як що немає демобілізації так постав всю країну на воєні рейки
Ответить
3
1
alexrico11 (Кривий Ріг)
12.03.2024 в 15:07
Не існує покарання для колаборантів, зрадників, злочинців та корупціонерів під час війни. Та і не під час теж.
Ответить
4
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости