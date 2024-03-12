Бои в Курской области РФ продолжаются, - Легион Свобода России

В селе Теткино Курской области продолжаются бои между российскими вооруженными силами и объединенными силами российских добровольцев, в частности, Легионом "Свобода России".

Об этом сообщает телеграм-канал Легиона "Свобода России".

"По состоянию на данный момент бои за Теткино продолжаются", - сказали в ЛСР.

12 марта после обеда бойцы Легиона сообщили, что Теткино полностью под контролем добровольцев, но позже от них поступила информация, что бои пока еще продолжаются. Кроме того, в Легионе сказали, что бойцы регулярных войск РФ бросают оружие и бегут из Курской области.

Напомним, утром ряд российских СМИ и телеграм-каналов сообщили, что в пограничном поселке Сушаны Брянской области продолжается бой между бойцами Росгвардии и группой вооруженных людей, слышны взрывы. Провластные СМИ и каналы называют группу вооруженных людей "украинскими диверсантами".

В "Русском добровольческом корпусе" заявили, что это бойцы РДК вошли на территорию Брянской области, а информация об "украинских ДРГ", которые убили детей и взяли заложников - ложь кремлевских пропагандистов.

"Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", - говорилось в сообщении.