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США объявили новый пакет помощи Украине на 300 млн долларов

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Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан

США объявили новый пакет помощи Украине на 300 млн долларов

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 300 млн долларов, в который, в частности, вошли боеприпасы к системам HIMARS.

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Об этом сообщает Суспільне.

"Сегодня по поручению президента Байдена я объявляю срочный пакет безопасности на 300 миллионов долларов оружия и оборудования для неотложных нужд Украины. Это возможно благодаря непредвиденной экономии средств по контрактам, заключенным Министерством обороны для замены вооружения, которое мы уже направили Украине раньше", — заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

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По словам Салливана, президент США поручил своей команде использовать эти сбережения на срочный пакет помощи.

"В него входят артиллерийские снаряды, ракеты GMLRS для HIMARS. Это то, что Украине очень необходимо, чтобы удержать линии фронта под российскими атаками и отразить российское наступление на востоке и других участках фронта", - сказал Байден.

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