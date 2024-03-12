США объявили новый пакет помощи Украине на 300 млн долларов
Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан
Getty Images / Global Images Ukraine
В США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 300 млн долларов, в который, в частности, вошли боеприпасы к системам HIMARS.
Об этом сообщает Суспільне.
"Сегодня по поручению президента Байдена я объявляю срочный пакет безопасности на 300 миллионов долларов оружия и оборудования для неотложных нужд Украины. Это возможно благодаря непредвиденной экономии средств по контрактам, заключенным Министерством обороны для замены вооружения, которое мы уже направили Украине раньше", — заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По словам Салливана, президент США поручил своей команде использовать эти сбережения на срочный пакет помощи.
"В него входят артиллерийские снаряды, ракеты GMLRS для HIMARS. Это то, что Украине очень необходимо, чтобы удержать линии фронта под российскими атаками и отразить российское наступление на востоке и других участках фронта", - сказал Байден.
Популярное сейчас
- “Это была любовь с первого взгляда”. Какова же она – вторая половинка Криштиану Роналду
- Динамо – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- ЛНЗ - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- В ГУР отреагировали на действия РДК и Свободы России: Действуют как самостоятельные подразделения у себя дома
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО