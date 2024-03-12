В Кривом Роге в результате российской атаки загорелась многоэтажка, есть погибшие и раненые
Россияне нанесли удар по Кривому Рогу
t.me/dnipropetrovskaODA
Российские оккупанты сегодня, 12 марта, ударили по многоэтажке в Кривом Роге. В результате атаки погибли мирные жители.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысак в Telegram и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.
Ермак рассказал, что россияне ударили по многоэтажке и обнародовал соответствующее фото.
В результате удара по многоэтажке в Кривом Роге есть погибшие и раненые.
"Трое погибших в Кривом Роге. К сожалению... Постоянно увеличивается и число пострадавших. Как и количество детей среди них. Их уже 7", - сообщил Лысак.
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По словам главы ОВА, всего людей, которые получили травмы - 36. Он отметил, что это цифра была зафиксирована по состоянию на 20:20.
"Благодарен каждому, кто рядом с горожанами, которые в состоянии шока. Только террористы способны направлять смертоносное оружие на мирных!" - добавил он.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что уже известно о 38 раненых.
"3 погибших и 38 раненых. Есть пострадавшие дети. Однако эти цифры не окончательные, ведь продолжаются поисково-спасательные работы", - заявил министр.
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