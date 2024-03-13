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Шахед попал в многоэтажку в Сумах: из-под завалов спасли десять человек, есть погибшие

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Шахед попал в многоэтажку в Сумах: из-под завалов спасли десять человек, есть погибшие

Цензор.НЕТ

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В результате ночной воздушной атаки в Сумах есть погибшие, число которых пока не установлено. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Вследствие попадания вражеского "шахеда" в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 - разрушены.

"Сегодня ночью Сумы были атакованы БпЛА типа Шахед. В результате атаки произошло попадание в многоквартирный жилой дом.

По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт незламності.

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Источник:
Сумская ОВА
Опубликовал: Александр Бураков
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