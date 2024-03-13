Шахед попал в многоэтажку в Сумах: из-под завалов спасли десять человек, есть погибшие
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Цензор.НЕТ
В результате ночной воздушной атаки в Сумах есть погибшие, число которых пока не установлено. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Вследствие попадания вражеского "шахеда" в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 - разрушены.
"Сегодня ночью Сумы были атакованы БпЛА типа Шахед. В результате атаки произошло попадание в многоквартирный жилой дом.
По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие", - говорится в сообщении.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт незламності.
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