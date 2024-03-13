Ротань: Не понимаем, кого из игроков наши и зарубежные клубы отпустят на Олимпиаду

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань в эфире УПЛ ТВ рассказал, как формировал заявку своей команды к летним Олимпийским играм.

"Сейчас важные матчи у национальной сборной, у молодежки, поэтому мы понимали еще за 2 месяца до этого, на кого будем рассчитывать в этом матче с Японией. Подавали заявки на визы для тех игроков, которые, по нашему мнению, не будут вызваны в молодежную сборную.

С Ребровым у нас хороший диалог, мы созваниваемся, у нас есть общение и понимание, кто из игроков будет вызван в национальную сборную. С Мельгосой, возможно, хотелось бы лучше наладить общение, но это время. Это нужно понимать. Мы со своей стороны понимали, что важный матч и у молодежной сборной.

Мы рассчитывали на Максима Хланя, но я хочу сказать, что сейчас он очень хорошо выглядит в Польше, поэтому он заслуженно получил вызов в молодежку.

Игра с Японией очень важная для нас, поскольку у нас не будет много матчей, не будет много сборов.

Будет еще один турнир во Франции и короткий сбор перед Олимпиадой, поэтому сейчас нам нужно посмотреть игроков и возможный резерв, потому что на сегодня мы не понимаем, кого из игроков наши и зарубежные клубы отпустят на Олимпиаду", - сказал Ротань.