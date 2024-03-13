Ротань: Не понимаем, кого из игроков наши и зарубежные клубы отпустят на Олимпиаду
Главный тренер нашей олимпийской сборной - о подготовке команды к ОИ-2024
фото - Оксана Васильєва
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань в эфире УПЛ ТВ рассказал, как формировал заявку своей команды к летним Олимпийским играм.
"Сейчас важные матчи у национальной сборной, у молодежки, поэтому мы понимали еще за 2 месяца до этого, на кого будем рассчитывать в этом матче с Японией. Подавали заявки на визы для тех игроков, которые, по нашему мнению, не будут вызваны в молодежную сборную.
С Ребровым у нас хороший диалог, мы созваниваемся, у нас есть общение и понимание, кто из игроков будет вызван в национальную сборную. С Мельгосой, возможно, хотелось бы лучше наладить общение, но это время. Это нужно понимать. Мы со своей стороны понимали, что важный матч и у молодежной сборной.
Мы рассчитывали на Максима Хланя, но я хочу сказать, что сейчас он очень хорошо выглядит в Польше, поэтому он заслуженно получил вызов в молодежку.
Игра с Японией очень важная для нас, поскольку у нас не будет много матчей, не будет много сборов.
Будет еще один турнир во Франции и короткий сбор перед Олимпиадой, поэтому сейчас нам нужно посмотреть игроков и возможный резерв, потому что на сегодня мы не понимаем, кого из игроков наши и зарубежные клубы отпустят на Олимпиаду", - сказал Ротань.
Напомним, товарищеский матч олимпийской сборной Украины против Японии пройдет 25 марта в городе Фукуока. Олимпийские игры пройдут июле-августе этого года в Париже.
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