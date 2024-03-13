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Эвакуация в Белгороде и Курске: российские добровольцы предупредили об ударах по армии РФ

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Планируются удары по военным объектам

Эвакуация в Белгороде и Курске: российские добровольцы предупредили об ударах по армии РФ

РБК-Україна

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Воюющие на стороне ВСУ российские добровольцы заявили о подготовке к ударам по позициям оккупационной армии Российской Федерации, а также призвали эвакуироваться жителей Белгородской и Курской областей.

Об этом говорится в совместном заявлении Российского Добровольческого Корпуса, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона.

Бойцы добровольческих отрядов заявили, что войска РФ ведут массированные атаки на мирные города Украины, используя позиции между домами, школами и государственными учреждениями. В результате обстрелов с территории Белгорода погибают гражданские жители.

Напомним, вчера российские повстанцы вошли в Курскую и Белгородскую область РФ в рамках совместной операции.

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Опубликовал: Александр Бураков
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