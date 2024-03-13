Послы ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине
Окончательное решение будет принято на следующем заседании Совета ЕС
фото из свободных источников
Послы Евросоюза сегодня, 13 марта, одобрили увеличение военной помощи Украине на 5 млрд евро.
Об этом сообщили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Боррель написал, что послам ЕС удалось договориться об увеличении фонда для поставок вооружений Украине на 5 млрд евро.
"Посыл ясен: мы будем поддерживать Украину всеми силами, чтобы победить", - написал он.
Кулеба выразил благодарность странам-членам ЕС и верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю за поддержку.
Речь идет о предложение по увеличению финансового потолка Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро для дополнительной военной поддержки Украины.
"Это еще одна мощная и своевременная демонстрация европейского единства и решимости в достижении нашей общей победы", - написал Кулеба.
- Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football
Теперь Украина с нетерпением ожидает принятия окончательного решения на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Популярное сейчас
- Звягель представил нового тренера после ухода Шищенко
- Шахтер подписал вратаря Колоса, за которым следили клубы АПЛ - журналист
- Тренер Порту Консейсау: Артета оскорбил мою семью во время матча. Так же делал и Гвардиола
- "Это подготовка к серьезной операции в Крыму". Буданов прокомментировал действия ГУР в Черном море
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО