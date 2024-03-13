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Послы ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине

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Окончательное решение будет принято на следующем заседании Совета ЕС

Послы ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Послы Евросоюза сегодня, 13 марта, одобрили увеличение военной помощи Украине на 5 млрд евро.

Об этом сообщили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Боррель написал, что послам ЕС удалось договориться об увеличении фонда для поставок вооружений Украине на 5 млрд евро.

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"Посыл ясен: мы будем поддерживать Украину всеми силами, чтобы победить", - написал он.

Кулеба выразил благодарность странам-членам ЕС и верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю за поддержку.

Речь идет о предложение по увеличению финансового потолка Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро для дополнительной военной поддержки Украины.

"Это еще одна мощная и своевременная демонстрация европейского единства и решимости в достижении нашей общей победы", - написал Кулеба.

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Теперь Украина с нетерпением ожидает принятия окончательного решения на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

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