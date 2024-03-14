Ночная атака на Украину. ПВО ночью уничтожила 22 вражеских беспилотника
22 из 36
Міністерство оборони України
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины в ночь на 14 марта были уничтожены 22 из 36 ударных БПЛА, которыми атаковала Россия.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 36 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БпЛА были уничтожены", - отмечается в сообщении.
Кроме этого, армия России нанесла удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова. Есть повреждения нежилых гражданских помещений, информировал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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