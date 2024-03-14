Ночная атака на Украину. ПВО ночью уничтожила 22 вражеских беспилотника

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины в ночь на 14 марта были уничтожены 22 из 36 ударных БПЛА, которыми атаковала Россия.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 36 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БпЛА были уничтожены", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, армия России нанесла удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова. Есть повреждения нежилых гражданских помещений, информировал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.