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"Начался процесс ротаций". Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта

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Главком ВСУ - о нынешней обстановке

"Начался процесс ротаций". Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский посетил бригады, которые держат оборону на Запорожском направлении. Об этом он сообщил 14 марта на своей странице в Facebook.

Сырский заявил, что ВСУ контролируют оперативную ситуацию в этом районе, армия РФ продолжает атаковать украинские позиции вблизи Роботиного и Вербового, но "без особого успеха".

"Боевые действия характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов. В таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою.

В этих условиях надежную защиту наших военнослужащих могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ, роль и значение которых постоянно растет. Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план, и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу.

Нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, длительно выполняющих боевые задания на переднем крае. Это позволит стабилизировать обстановку и окажет положительное влияние на морально-психологическое состояние наших воинов. В ходе работы принял все необходимые решения по повышению боевых способностей наших бригад", - говорится в сообщении Главнокомандующего.

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Источник:
Главнокомандующий ВС Украины
Опубликовал: Александр Бураков
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