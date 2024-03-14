"Начался процесс ротаций". Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский посетил бригады, которые держат оборону на Запорожском направлении. Об этом он сообщил 14 марта на своей странице в Facebook.

Сырский заявил, что ВСУ контролируют оперативную ситуацию в этом районе, армия РФ продолжает атаковать украинские позиции вблизи Роботиного и Вербового, но "без особого успеха".