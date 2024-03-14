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Воссоединение Украины с РФ: Медведев озвучил так называемую "российскую формулу мира"

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Медведев снова намолол кучу фраз и несвязанных понятий

Воссоединение Украины с РФ: Медведев озвучил так называемую "российскую формулу мира"

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил так называемую "российскую формулу мира", которая предусматривает капитуляцию Украины, "выплату всех причитающихся компенсаций России" и "принятие акта о воссоединении территорий бывшей "Украины" с РФ".

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Об этом Медведев написал в Telegram.

По словам Медведева, чтобы достичь так называемого "консенсус с международным сообществом" Украина должна объявить о "полной и безоговорочной капитуляции", "провести демилитаризацию", "отправить в отставку все конституционные органы власти" и "немедленно провести выборы во временный парламент".

Также замглавы Совбеза РФ настаивает, чтобы западные страны признали "киевский политический режим нацистским" и провели "принудительную денацификацию всех органов власти" под контролем ООН.

Кроме того, российский чиновник считает, что Украина должна выплатить компенсации России, в частности, возмещение родственникам солдат РФ и "официально признать, что вся территория Украины - это территория Российской Федерации".

"Такой может быть мягкая российская формула мира. Ведь это и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей - западных партнеров", - сказал Медведев.

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