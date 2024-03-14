РФ нанесла авиаудары по радиотехническим объектам Сумской области: возможны перебои со связью
Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары по Сумской области
t.me/Sumy_news_ODA
Российские оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумской области. В с этим в регионе временно недоступны украинские радио и телесигнал, также возможны перебои с мобильной связью.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской военной областной администрации.
"Временно выведены из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце", - информируют в Сумской ОВА.
Отмечается, что в результате повреждений часть территории области временно не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал. Также возможны перебои с мобильной связью.
На данный момент анализируются последствия и формируются планы восстановления. Власти города призывают не поддаваться панике и информационным провокациям врага.
"Переходите на альтернативные средства коммуникации, доверяйте только проверенным источникам информации", - отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
Стоит отметить, что также российские войска в ночь на 14 марта атаковали телевизионную инфраструктуру Харьковской области.
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