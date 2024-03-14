Владимир Кличко: Нам не нужны американские солдаты в Украине, но нужно американское оружие

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко посетил США, где провел ряд встреч с американскими политиками, о чем рассказал эфире Fox News.

– Мой визит очень важен для нас, украинцев. Мы боремся с нехваткой боеприпасов, боремся с нехваткой поддержки. Хоть и получаем, но достаточно ли? У нас есть одобренные вчера 300 млн поддержки. Звучит неплохо, но это только пластырь на глубокую рану. Нам нужно вылечить эту глубокую рану. Мы боремся.

Нам не нужны американские солдаты, войска НАТО в нашей стране, но нам нужны средства, нам нужно оружие. В войне мы можем защитить нашу страну, чтобы жить в демократии, чтобы жить как свободные мужчины и женщины в нашей стране, которая отбивается последние два года от бессмысленной, безапелляционной путинской России. И мы ожидаем этой поддержки.

Если мы не получим ее сейчас, к концу года уже будет поздно. Время работает против нас. Более сильная Украина - это более сильная Европа. А Европа – один из древнейших надежных союзников США. Геополитика всегда была очень важна для американцев и США. Если вы собираетесь ослабить Украину, вы ослабите Европу.

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Ведь мы не будем последними, кто потерпит неудачу из-за агрессии Путина. Нам нужно защитить восточную границу Европы. Защитите Украину сейчас, иначе будет уже поздно.

– Американцы не хотят, чтобы Россия победила, но дело не в этом. Может ли Украина победить? Есть ли у вас проблемы с человеческим ресурсом и боеприпасами? Я знаю, что проблем с волей к победе у вас нет, но есть ли личный состав для этого?

– Конечно, мы не можем сравнивать личный состав Украины и России. Да, у нас не так много солдат, но нам нужно оружие для защиты наших жизней. И мы можем это сделать. Я также хочу сказать, что сомнение в украинцах было еще до войны. Вы нас не учли. Вы дали нам три дня в случае нападения России.

Мы уже два года защищаем нашу страну и справляемся. Нам нужна эта поддержка сейчас, иначе будет поздно. Для американцев я хочу сказать, что все те деньги, которые были потрачены в Европе, в Украине в этом случае, 90% остается здесь, в США.

Созданы новые рабочие места. Это стимулирует экономику США и оружие, старое оружие, которое вам не нужно, отдайте нам. Модернизируйте свой собственный арсенал оружия. Вы способны на это. Вы должны это делать в любом случае. Просто дайте нам инструменты для защиты наших жизней.