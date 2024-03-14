Селезнев побывал на Донбассе - пострелял из пулемета и РПГ и показал военным пару футбольных трюков
Евгений с гуманитарной миссией посетил Донбасс
instagram.com/e_seleznev
Бывший форвард "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев посетил Донбасс на стыке запорожского и донецкого участков фронта.
Вместе с фондом "Народная Армия" Селезнев передал гуманитарную помощь местным жителям, поддерживая их в трудные времена.
Также экс-футболист обратился к россиянам.
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"Я очень много бывал в Авдеевке. Очень красивый город. Куда приходят россияне, остается только разлад и смерти.
Что вы делаете? Вы пришли убивать, зачем? Что мы вам сделали? Какие нацисты? Я коренной житель Донбасса. Вы нелюди, вам нет места на этой земле", – сказал Селезнев.
Также футболист пострелял из РПГ и пулемета и показал украинским военным несколько футбольных лайфхаков.
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