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Российский ударный дрон попал в жилой дом в Винницкой области, есть пострадавшие

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Вечером 14 марта россияне запустили дроны с юга

Российский ударный дрон попал в жилой дом в Винницкой области, есть пострадавшие

Решкти дрона камікадзе, ілюстраційне фото - Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Винницкой области русский дрон попал в жилой дом, три человека пострадали.

Об этом заявил председатель ОВА Сергей Борзов.

"В Винницкой области есть попадание БпЛА в жилой дом. 3 человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы", - написал Борзов.

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Напомним, что вечером 14 марта российские войска запустили ударные БПЛА с юга.

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