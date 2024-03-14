Российский ударный дрон попал в жилой дом в Винницкой области, есть пострадавшие
Вечером 14 марта россияне запустили дроны с юга
Решкти дрона камікадзе, ілюстраційне фото - Getty Images
В Винницкой области русский дрон попал в жилой дом, три человека пострадали.
Об этом заявил председатель ОВА Сергей Борзов.
"В Винницкой области есть попадание БпЛА в жилой дом. 3 человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы", - написал Борзов.
Напомним, что вечером 14 марта российские войска запустили ударные БПЛА с юга.
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