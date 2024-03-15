Ночная атака дронов и ракет. Силы ПВО уничтожили все 27 вражеских шахедов

Ночью с 14 на 15 марта россияне в очередной раз атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и ракетами.

В целом оккупанты использовали для атаки 27 дронов типа "Shahed" (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Курская обл. - РФ). Кроме этого, была выпущена 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине и Донетчине, и одна управляемая авиационная ракета Х-59 по Полтавщине.