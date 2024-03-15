Ночная атака дронов и ракет. Силы ПВО уничтожили все 27 вражеских шахедов
Стопроцентный показатель по БПЛА
A. Gusev's Photo, Pacific Press
Ночью с 14 на 15 марта россияне в очередной раз атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и ракетами.
В целом оккупанты использовали для атаки 27 дронов типа "Shahed" (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Курская обл. - РФ). Кроме этого, была выпущена 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине и Донетчине, и одна управляемая авиационная ракета Х-59 по Полтавщине.
К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы.
В результате боевой работы сбито 27 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и областей.
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