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Сырский побывал на Авдеевском направлении: РФ пытается прорвать оборону в полосе трёх бригад

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Главком снова посетил позиции воинов

Сырский побывал на Авдеевском направлении: РФ пытается прорвать оборону в полосе трёх бригад

Ukraine World news

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил позиции бойцов на Авдеевском направлении, где противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад.

Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

"Работал на Авдеевском направлении, где противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке".

Главнокомандующий отметил, что наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов со сбросами. Авиация противника периодически наносит удары КАБ с расстояния 40 - 50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ.

"В этих условиях наиболее эффективным способом ведения обороны является уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем разных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления вражескими БПЛА систем и огнем артиллерии. Именно организации и обеспечения этих вопросов была посвящена моя работа. Совместно с командирами были рассмотрены оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами", - отметил Сырский.

Напомним, что вчера Сырский также посетил бригады, которые держат оборону в Запорожском направлении.

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Источник:
Головком ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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