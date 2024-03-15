Сырский побывал на Авдеевском направлении: РФ пытается прорвать оборону в полосе трёх бригад
Главком снова посетил позиции воинов
Ukraine World news
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил позиции бойцов на Авдеевском направлении, где противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад.
Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.
"Работал на Авдеевском направлении, где противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке".
Главнокомандующий отметил, что наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов со сбросами. Авиация противника периодически наносит удары КАБ с расстояния 40 - 50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ.
"В этих условиях наиболее эффективным способом ведения обороны является уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем разных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления вражескими БПЛА систем и огнем артиллерии. Именно организации и обеспечения этих вопросов была посвящена моя работа. Совместно с командирами были рассмотрены оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами", - отметил Сырский.
Напомним, что
Популярное сейчас
- Определились все участники четвертьфинала Лиги конференций
- 3 итальянских клуба, 2 английских, французский, Байер и Трубин. Известны все участники 1/4 финала Лиги Европы
- ЛЕ. Байер - Карабах 3:2. Драма в компенсированное время в Леверкузене
- В ГУР отреагировали на действия РДК и Свободы России: Действуют как самостоятельные подразделения у себя дома
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО