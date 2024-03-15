В результате ракетного обстрела Одессы погибли 14 человек, 46 человек получили ранения. ФОТО

В Одессе во время обстрела погибли фельдшер и работник ГСЧС, также ранены среди медиков и спасателей.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на месте".

Читайте также Российский ударный дрон попал в жилой дом в Винницкой области, есть пострадавшие

Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненные. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС сразу прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время проведения работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель.

Ударом также повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. м.

По состоянию на 14 часов, по словам главы ОВА Кипера, известно о 14 погибших, среди которых - местные жители, медик и спасатель.

Еще 46 человек, в том числе семеро сотрудников ГСЧС, получили ранения.