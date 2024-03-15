Орбан в праздничной речи обратился к толпе помочь "оккупировать Брюссель"
Венгерский премьер продолжает заигрывать с толпой имперской риторикой
фото из свободных источников
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в речи в очередной раз выступил с критикой ЕС и "западного мира", а также призвал аудиторию помочь ему "оккупировать Брюссель" на выборах в Европарламент летом этого года.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Орбан выступал с речью по случаю годовщины венгерской революции 1848 года против правления Габсбургов.
В ней венгерский премьер сравнивал ЕС с имперскими оккупантами, а также назвал западный мир источником бескультурья и разрушения.
"Они начинают войны, разрушают миры, перекраивают границы стран и пожирают все, как саранча. Мы, венгры, живем иначе и хотим жить иначе", – сказал Орбан, обращаясь к толпе, которую, по данным агентства, свозили автобусами в Будапешт.
Глава венгерского правительства традиционно критиковал иммиграцию и права ЛГБТК+, а также апеллировал к национальной гордости и суверенитету.
"Брюссель – не первая империя, которая положила глаз на Венгрию", – сказал Орбан, имея в виду де-факто столицу ЕС.
"Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель отберет у них свободу. ... Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: мы должны оккупировать Брюссель".
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