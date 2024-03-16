ПВО сбила два из двух ударных дронов, которыми россияне атаковали ночью
В этот раз под угрозой была Харьковщина
Міністерство оборони України
В ночь с 15 на 16 марта россияне атаковали территорию Украины ударными дронами.
Два БпЛА типа Shahed были зафиксированы в Харьковской области. Оба летающих аппарата были уничтожены подразделениями ПВО.
Воздушные Силы ВСУ не сообщили, из какого населенного пункта россияне запускали эти ударные дроны.
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Источник:ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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