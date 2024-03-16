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ПВО сбила два из двух ударных дронов, которыми россияне атаковали ночью

Общие новости

В этот раз под угрозой была Харьковщина

ПВО сбила два из двух ударных дронов, которыми россияне атаковали ночью

Міністерство оборони України

Новина українською

В ночь с 15 на 16 марта россияне атаковали территорию Украины ударными дронами.

Два БпЛА типа Shahed были зафиксированы в Харьковской области. Оба летающих аппарата были уничтожены подразделениями ПВО.

Воздушные Силы ВСУ не сообщили, из какого населенного пункта россияне запускали эти ударные дроны.

ПВО сбила два из двух ударных дронов, которыми россияне атаковали ночью - изображение 1
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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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