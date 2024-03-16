ПВО сбила два из двух ударных дронов, которыми россияне атаковали ночью

В ночь с 15 на 16 марта россияне атаковали территорию Украины ударными дронами.

Два БпЛА типа Shahed были зафиксированы в Харьковской области. Оба летающих аппарата были уничтожены подразделениями ПВО.

Воздушные Силы ВСУ не сообщили, из какого населенного пункта россияне запускали эти ударные дроны.