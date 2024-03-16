Самарская область России подверглась атаке беспилотников. Вспыхнуло несколько пожаров на НПЗ
Эти два завода принадлежат "Роснефти"
Скриншот
В ночь с 15 на 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода, расположенных на территории Самарской области России.
Как заявил губернатор региона Дмитрий Азаров в комментарии российским СМИ, попадания были зафиксированы в Сызранском и Новокуйбышевском НПЗ.
В результате ударов вспыхнули пожары на установке по переработке нефтепродуктов. Согласно текущей официальной информации россиян, пострадавших нет.
Известно, что эти два пораженных завода принадлежат "Роснефти".
Another two Russian oil refineries have been hit and are burning. The Rosneft facilities in Syzran and Novokuybyshevsk, Samara Region, have been attacked by UAVs. Video footages show extensive fires.— (((Tendar))) (@Tendar) March 16, 2024
Source: Telegram / Syzranvip and Astra pic.twitter.com/hE1pbLurxm
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