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Самарская область России подверглась атаке беспилотников. Вспыхнуло несколько пожаров на НПЗ

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Эти два завода принадлежат "Роснефти"

Самарская область России подверглась атаке беспилотников. Вспыхнуло несколько пожаров на НПЗ

Скриншот

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В ночь с 15 на 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода, расположенных на территории Самарской области России.

Как заявил губернатор региона Дмитрий Азаров в комментарии российским СМИ, попадания были зафиксированы в Сызранском и Новокуйбышевском НПЗ.

В результате ударов вспыхнули пожары на установке по переработке нефтепродуктов. Согласно текущей официальной информации россиян, пострадавших нет.

Известно, что эти два пораженных завода принадлежат "Роснефти".

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Максим Кучер
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