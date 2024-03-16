Самарская область России подверглась атаке беспилотников. Вспыхнуло несколько пожаров на НПЗ

В ночь с 15 на 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода, расположенных на территории Самарской области России.

Как заявил губернатор региона Дмитрий Азаров в комментарии российским СМИ, попадания были зафиксированы в Сызранском и Новокуйбышевском НПЗ.

В результате ударов вспыхнули пожары на установке по переработке нефтепродуктов. Согласно текущей официальной информации россиян, пострадавших нет.

Известно, что эти два пораженных завода принадлежат "Роснефти".