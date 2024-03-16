Пушич - о том, будет ли болеть за сборную Украины: Не буду отвечать на такие вопросы

Сборная Украины продолжает готовиться к полуфинальному матчу плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. После контрольной игры "Шахтера" с "Карпатами" главный тренер "горняков" Марино Пушич не очень обрадовался вопросу о том, будет ли болеть за украинцев в одном из решающих матчей.

Всегда говорю, что я не болельщик, поэтому не буду отвечать на такие вопросы. Я всегда поддерживаю своих футболистов. Неважно, за кого они играют, - я их поддерживаю. Вот и все. Я не болельщик, поэтому не буду комментировать другие матчи, это неправильно. Думаю, если скажу, что я поддерживаю всех своих игроков, этого будет достаточно. Надеюсь, они все будут иметь успехи в национальных сборных и помогут им. А что касается этого матча, считаю, Украина имеет замечательную команду, которая, безусловно, способна победить в этой игре. Хотя должен сказать, что это только один матч, к тому же выездной.

Поединок отбора на Евро-2024 между Боснией и Герцоговиной и Украиной состоится 21-го марта.