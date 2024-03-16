Сборная Украины среди инвалидов-ампутантов узнала своих соперников на Евро-2024
Украинцев будет ждать встреча с хозяевами турнира
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Сборная Украины среди инвалидов-ампутантов получила своих соперников на нынешнем Евро. В группе А наши футболисты сыграют с Францией, Испанией и Бельгией.
Первый матч украинцев состоится с хозяевами турнира - французами. Всего на нынешнем Евро-2024 среди лиц с ампутированными конечностями будут участвовать 16 сборных.
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Добавим, что это уже будут третье по счету Евро среди инвалидов-ампутантов. Действующими чемпионами в этом виде соревнований является сборная Турции.
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