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Сборная Украины среди инвалидов-ампутантов узнала своих соперников на Евро-2024

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Украинцев будет ждать встреча с хозяевами турнира

Сборная Украины среди инвалидов-ампутантов узнала своих соперников на Евро-2024

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Сборная Украины среди инвалидов-ампутантов получила своих соперников на нынешнем Евро. В группе А наши футболисты сыграют с Францией, Испанией и Бельгией.

Первый матч украинцев состоится с хозяевами турнира - французами. Всего на нынешнем Евро-2024 среди лиц с ампутированными конечностями будут участвовать 16 сборных.

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Добавим, что это уже будут третье по счету Евро среди инвалидов-ампутантов. Действующими чемпионами в этом виде соревнований является сборная Турции.

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Источник:
Українська Асоціація Футболу
Опубликовал: Александр Гресь
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