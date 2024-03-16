Юрий Игнат уволен с должности спикера Воздушных Сил ВСУ, - командующий ВС.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщил, что Юрий Игнат уволен с должности спикера Воздушных Сил ВСУ. Также он добавил, что он будет переведен на другое направление работы.

"С момента полномасштабного вторжения, я лично благодарил этого человека всего дважды в год - на День рождения и профессиональный праздник. За огромный объем работы. А главное - результат борьбы с врагом на информационном фронте.

Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната в пятый раз. Поблагодарю за продуктивную работу в должности начальника службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил.

Он будет оставаться в составе ВС и будет работать на другом направлении не менее успешно", - написал Олещук.