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Юрий Игнат уволен с должности спикера Воздушных Сил ВСУ, - командующий ВС

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Его переведут на другое направление работы

Юрий Игнат уволен с должности спикера Воздушных Сил ВСУ, - командующий ВС

Фото: з вільних джерел

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Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщил, что Юрий Игнат уволен с должности спикера Воздушных Сил ВСУ. Также он добавил, что он будет переведен на другое направление работы.

"С момента полномасштабного вторжения, я лично благодарил этого человека всего дважды в год - на День рождения и профессиональный праздник. За огромный объем работы. А главное - результат борьбы с врагом на информационном фронте.

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Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната в пятый раз. Поблагодарю за продуктивную работу в должности начальника службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил.

Он будет оставаться в составе ВС и будет работать на другом направлении не менее успешно", - написал Олещук.

Какую именно должность теперь будет занимать Игнат, командующий Воздушных сил не уточнил.

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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