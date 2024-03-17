Россияне ночью атаковали Украину 16 шахедами, пятью ракетами С-300 и двумя ракетами Х-59
Практически все дроны сбила ПВО
A. Gusev's Photo, Pacific Press
Российская Федерация в ночь с 16 на 17 марта нанесла очередной воздушный удар по Украине.
Для этой атаки оккупанты применили пять зенитных управляемых ракет С-300 по Харьковщине и Донбасу и две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Черниговской области.
Также россияне использовали 16 ударных беспилотников "Shahed". Их запустили из крымского мыса Чауда.
"К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы сбито 14 "шахедов" в пределах Одесской области", - говорится в отчете.
Отметим, что вчера россияне использовали для атаки два "шахеда".
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