Россияне ночью атаковали Украину 16 шахедами, пятью ракетами С-300 и двумя ракетами Х-59

Российская Федерация в ночь с 16 на 17 марта нанесла очередной воздушный удар по Украине.

Для этой атаки оккупанты применили пять зенитных управляемых ракет С-300 по Харьковщине и Донбасу и две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Черниговской области.

Также россияне использовали 16 ударных беспилотников "Shahed". Их запустили из крымского мыса Чауда.

"К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате боевой работы сбито 14 "шахедов" в пределах Одесской области", - говорится в отчете.

Отметим, что вчера россияне использовали для атаки два "шахеда".