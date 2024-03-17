Восемь регионов России ночью подверглись атаке БпЛА. Мионобороны РФ сообщило о сбитии 35 дронов

В ночь с 16 на 17 марта Россия подверглась атаке "неизвестных" беспилотников. Минобороны РФ заявило о сбитии 35 летательных аппаратов.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, несколько дронов летели на Москву. По его словам, БпЛА были уничтожени.

“Силы ПВО Минобороны РФ в городском округе Домодедово отбили атаку двух летевших на Москву беспилотников. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Пока на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб”, - добавляет Собянин.

Также атаки были зафиксированы в других регионах страны-террористки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что на территории области четыре БпЛА сбросили взрывные устройства на поселок Жовтневый. В результате взрывов пострадавших нет, повреждены линии электро- и газоснабжения.

В Ростовской области, по данным губернатора Василия Голубева, подразделения ПВО отразили ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете в Каменск.

Три дрона самолетного типа российская ПВО сбила в Калужской области. Они пытались атаковать инфраструктурные объекты в Кировском районе. Об этом заявил губернатор Владислав Шапша. Кроме того, по его данным, утром в воскресенье на окраине Калуги ПВО уничтожило еще один дрон.

В Ярославской области, по информации местных властей, были сбиты четыре БпЛА.

Минобороны РФ сообщило, что беспилотники якобы были перехвачены над территориями Краснодарской (17), Московской (4 единицы), Ярославской (4), Курской (3), Белгородской (3), Калужской (2), Орловской (1) и Ростовской (1).