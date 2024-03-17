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Известны оценки Малиновского за матч против Ювентуса

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Была тяжелая игра

Известны оценки Малиновского за матч против Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский принял участие в матче против "Ювентуса" (0:0). Игрок вышел на замену на 70-й минуте игры.

В этом поединке Руслан успел совершить лишь 6 касаний к мячу, так как соперник играл первым номером. Украинец отдал 3 точных паса, выполнил лонгбол, выиграл 2 единоборства из 5-ти. Статистически-аналитические порталы поставили Малиновскому средние оценки - 6,4 (WhoScored) и 6,6 (Sofascore).

Это был 5-й подряд матч для украинца вне стартового состава. Последний раз футболист начинал игру с первых минут 11-го февраля против "Аталанты" - тогда он отметился голом.

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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дедушка (Сумы)
17.03.2024 в 16:57
Когда уже Спиваковский что то скажет,а то все про Зарю,да про .Зарю
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Комментарии 2
дедушка (Сумы)
17.03.2024 в 16:57
Когда уже Спиваковский что то скажет,а то все про Зарю,да про .Зарю
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0
0
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
17.03.2024 в 15:54
Вчергове мертва Одеса.. За підсумками перший турів весни бажаю вильоту Чорноморцю та Металісту
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