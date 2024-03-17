Известны оценки Малиновского за матч против Ювентуса
Была тяжелая игра
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский принял участие в матче против "Ювентуса" (0:0). Игрок вышел на замену на 70-й минуте игры.
В этом поединке Руслан успел совершить лишь 6 касаний к мячу, так как соперник играл первым номером. Украинец отдал 3 точных паса, выполнил лонгбол, выиграл 2 единоборства из 5-ти. Статистически-аналитические порталы поставили Малиновскому средние оценки - 6,4 (WhoScored) и 6,6 (Sofascore).
Это был 5-й подряд матч для украинца вне стартового состава. Последний раз футболист начинал игру с первых минут 11-го февраля против "Аталанты" - тогда он отметился голом.
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