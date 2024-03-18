Силы ПВО за ночь сбили 17 из 22 российских шахедов в девяти областях

В ночь на 18 марта 2024 г. противник атаковал территорию Украины ударными беспилотниками и ракетами.

Всего оккупанты использовали 5 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине, две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Сумщине и 22 ударных БпЛА типа "Shahed". Районы пусков беспилотников – Приморско-Ахтарск-РФ.