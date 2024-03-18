Путин угрожает создать санитарную зону на границе с Украиной и пообещал продолжить войну

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в новый президентский срок не перестанет "укреплять вооруженные силы РФ и обороноспособность страны", чтобы достичь целей полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, он заявил он планах создать "санитарную зону" в Украине. Об этом сообщает британское издание Reuters.

"Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан. Я не исключаю, что, учитывая происходящие сегодня трагические события, мы будем вынуждены в какой-то момент, когда сочтем это целесообразным, создать некую "санитарную зону" на территориях, находящихся сегодня под киевским режимом.

Я говорил это снова и снова и скажу еще раз. Мы за мирные переговоры, но не только потому, что у врага кончаются патроны. Если они действительно серьёзно хотят построить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами в долгосрочной перспективе, а не просто взять паузу для перевооружения на 1,5-2 года", - сказал глава Кремля.