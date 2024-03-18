Путин угрожает создать санитарную зону на границе с Украиной и пообещал продолжить войну
Новый срок - старая методичка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в новый президентский срок не перестанет "укреплять вооруженные силы РФ и обороноспособность страны", чтобы достичь целей полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, он заявил он планах создать "санитарную зону" в Украине. Об этом сообщает британское издание Reuters.
"Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан. Я не исключаю, что, учитывая происходящие сегодня трагические события, мы будем вынуждены в какой-то момент, когда сочтем это целесообразным, создать некую "санитарную зону" на территориях, находящихся сегодня под киевским режимом.
Я говорил это снова и снова и скажу еще раз. Мы за мирные переговоры, но не только потому, что у врага кончаются патроны. Если они действительно серьёзно хотят построить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами в долгосрочной перспективе, а не просто взять паузу для перевооружения на 1,5-2 года", - сказал глава Кремля.
Напомним, Путин одержал сверхуверенную победу на т.н выборах президента России 17 марта, укрепив и без того жесткий контроль над властью.
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