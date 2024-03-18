Зеленский провел Ставку: заслушал доклады о фронте и строительстве фортификаций

Президент Владимир Зеленский сегодня, 18 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили ситуацию на фронте, строительство оборонительных рубежей и ситуацию со снарядами в армии.

Об этом президент рассказал на своей странице в Telegram.

Зеленский сообщил, что сегодня он получил детальные сведения с фронта, а также выслушал доклад Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского по поводу основных направлений активных действий.

Также обсудили вопросы расходования и поступления боеприпасов, данные разведки, состояние выполнения заключенных контрактов и контракты на будущие периоды. Речь идет о закупке, а также производстве техники, вооружения и снарядов.

Также были заслушаны доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, председателей правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева и "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.