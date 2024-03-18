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Путин отверг предложение Макрона по прекращению огня на время Олимпийских игр

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Заявил, что он за мирные переговоры, а не за паузу

Путин отверг предложение Макрона по прекращению огня на время Олимпийских игр

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет просить Россию о прекращении огня во время проведения Олимпийских игр в Париже. Однако российский диктатор Владимир Путин отверг это предложение и заявил, что он выступает якобы за мирные переговоры, а не за "паузу для перевооружения".

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Об этом сообщает российское издание Meduza.

Во время пресс-конференции по итогам президентских "выборов", комментируя предложение Макрона, Путин отметил, что он выступает якобы за мирные переговоры, а не за "паузу для перевооружения".

"Знаете, я все время говорил, еще раз повторю, что мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются, а за то, если они действительно серьезно, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года", – отметил российский диктатор.

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