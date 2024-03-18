Путин отверг предложение Макрона по прекращению огня на время Олимпийских игр

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет просить Россию о прекращении огня во время проведения Олимпийских игр в Париже. Однако российский диктатор Владимир Путин отверг это предложение и заявил, что он выступает якобы за мирные переговоры, а не за "паузу для перевооружения".

Об этом сообщает российское издание Meduza.

Во время пресс-конференции по итогам президентских "выборов", комментируя предложение Макрона, Путин отметил, что он выступает якобы за мирные переговоры, а не за "паузу для перевооружения".

"Знаете, я все время говорил, еще раз повторю, что мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются, а за то, если они действительно серьезно, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года", – отметил российский диктатор.