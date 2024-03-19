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Тренер краматорского Авангарда работает в российском клубе

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Тренер краматорского Авангарда работает в российском клубе

Фото: Артем Клименков

Новина українською

До полномасштабного вторжения страны-агрессора Артем Клименков работал детским тренером в футбольном клубе "Авангард" города Краматорск, а сейчас платит налоги в бюджет России и воспитывает российских детей. Об этом нашему сайту стало известно из собственных источников.

Он каким-то образом покинул Украину и работает на россии в Краснодаре в клубе "Екатеринодар-65". Сложно оценить масштаб цинизма этого поступка, ведь воспитанники этого тренера вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Это действительно человек без морали…

Клименков родился в Славянске, который уничтожают оккупанты. Несмотря на это, он сейчас спокойно работает в стране, которая убивает мирных украинских людей. Надеемся, что тренер Клименков больше никогда не вернется в Украину, потому что такой человек не имеет права воспитывать наших детей!

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Источник:
Владислав Пригода, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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наварін (Київ)
19.03.2024 в 11:21
Такий у нього світопогляд.
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Комментарии 1
наварін (Київ)
19.03.2024 в 11:21
Такий у нього світопогляд.
Ответить
0
0

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