Тренер краматорского Авангарда работает в российском клубе

До полномасштабного вторжения страны-агрессора Артем Клименков работал детским тренером в футбольном клубе "Авангард" города Краматорск, а сейчас платит налоги в бюджет России и воспитывает российских детей. Об этом нашему сайту стало известно из собственных источников.

Он каким-то образом покинул Украину и работает на россии в Краснодаре в клубе "Екатеринодар-65". Сложно оценить масштаб цинизма этого поступка, ведь воспитанники этого тренера вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Это действительно человек без морали…

Клименков родился в Славянске, который уничтожают оккупанты. Несмотря на это, он сейчас спокойно работает в стране, которая убивает мирных украинских людей. Надеемся, что тренер Клименков больше никогда не вернется в Украину, потому что такой человек не имеет права воспитывать наших детей!