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Украина получит новый пакет военной помощи от Германии на 500 млн евро. Будут ли ракеты Taurus?

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Германия определила несколько приоритетных направлений

Украина получит новый пакет военной помощи от Германии на 500 млн евро. Будут ли ракеты Taurus?

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня 19 марта Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 500 млн. евро. Об этом в рамках заседания "Рамштайна" сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Есть прогресс в направлении боеприпасов. С одной стороны, благодаря чешской инициативе, однако мы также сможем объявить еще один пакет, здесь, сегодня. Дело продвигается иногда маленькими, иногда большими шагами. Но главное - постоянная поставка боеприпасов.

Германия будет поддерживать защиту Украины от российско-агрессорской войны в краткосрочной перспективе последующими поставками боеприпасов. Запланировано 10 тысяч артиллерийских снарядов из составов Бундесвера.

Ракеты Taurus? Нет, об этом у нас нет новостей", – добавил немецкий министр.

Новый пакет помощи также будет включать 100 бронированных автомобилей для пехоты и 100 транспортных средств.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц перед депутатами подтвердил отказ поставлять Украину крылатые ракеты Taurus.

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Источник:
Tagesschau
Опубликовал: Александр Бураков
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