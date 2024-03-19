Украина получит новый пакет военной помощи от Германии на 500 млн евро. Будут ли ракеты Taurus?
Германия определила несколько приоритетных направлений
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Сегодня 19 марта Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 500 млн. евро. Об этом в рамках заседания "Рамштайна" сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
"Есть прогресс в направлении боеприпасов. С одной стороны, благодаря чешской инициативе, однако мы также сможем объявить еще один пакет, здесь, сегодня. Дело продвигается иногда маленькими, иногда большими шагами. Но главное - постоянная поставка боеприпасов.
Германия будет поддерживать защиту Украины от российско-агрессорской войны в краткосрочной перспективе последующими поставками боеприпасов. Запланировано 10 тысяч артиллерийских снарядов из составов Бундесвера.
Ракеты Taurus? Нет, об этом у нас нет новостей", – добавил немецкий министр.
Новый пакет помощи также будет включать 100 бронированных автомобилей для пехоты и 100 транспортных средств.
Ранее канцлер Германии
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