Украина получит новый пакет военной помощи от Германии на 500 млн евро. Будут ли ракеты Taurus?

Сегодня 19 марта Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 500 млн. евро. Об этом в рамках заседания "Рамштайна" сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Есть прогресс в направлении боеприпасов. С одной стороны, благодаря чешской инициативе, однако мы также сможем объявить еще один пакет, здесь, сегодня. Дело продвигается иногда маленькими, иногда большими шагами. Но главное - постоянная поставка боеприпасов.

Германия будет поддерживать защиту Украины от российско-агрессорской войны в краткосрочной перспективе последующими поставками боеприпасов. Запланировано 10 тысяч артиллерийских снарядов из составов Бундесвера.

Ракеты Taurus? Нет, об этом у нас нет новостей", – добавил немецкий министр.