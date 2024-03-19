Финляндия через Румынию передала Украине несколько боевых катеров, - СМИ

Украина получит от Финляндии партию боевых катеров. Военные будут учиться в Румынии и катера сначала доставят в Румынию, а затем переправят в Украину

Об этом сообщил румынский портал "Монитор обороны и безопасности".

По данным издания, румынская армия будет обучать украинских военных на кораблях, полученных из Финляндии, а затем будет способствовать переправке этих судов в Украину.

"В октябре министерство обороны Финляндии направило письмо румынскому министру национальной обороны, в котором сообщило, что хочет передать оборудование Украине, и попросило Румынию оказать поддержку в транзите через ее национальную территорию, а также организацию учебных мероприятий для украинских экипажей, которые получат и эксплуатируют технику", - сообщил Иоганнис румынскому парламенту 14 февраля.

По его словам, также финская сторона запросила предоставление на безвозмездной основе материально-технического обеспечения украинского личного состава, включая проживание, транспорт, питание, топливо, необходимое для эксплуатации катеров.

Иоганнис не сообщил парламенту, на какой технике украинские военные будут учиться в Румынии, но, как отмечает издание, говорил о катерах.

"В настоящее время Великобритания, Швеция и США предоставили Украине разные типы боевых кораблей... Швеция 20 февраля объявила о передаче 10 десантных катеров CB-90 и 20 скоростных G-катеров, а также подводного вооружения... Финляндия использует десантные катера, аналогичные, и не исключено, что они того же типа", - пишет издание.

Отмечается, что финская государственная телерадиокомпания Yle сообщила об этом со ссылкой на румынский источник, отметив, что финские власти не раскрыли содержание военной помощи Украине.

"В состав ВМС Финляндии входят, в частности, десантные корабли класса "Еху" и транспортные корабли классов "Юрмо" и "Виско"", - говорится в сообщении Yle.

Напомним, в начале февраля Финляндия направила 22-й пакет военной помощи на сумму в EUR190 млн и заявила о подготовке долгосрочного плана поддержки Украины. В переданный пакет входит техника и изделия производства Финляндии, при этом "отдельное финансирование в размере EUR30 млн будет выделено в поддержку Украины".

В конце декабря сообщалось, что Финляндия разрешила Украине использовать ее оружие для ударов по территории России.

18 марта президент Румынии Клаус Иоганнис одобрил подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на территории страны. Также он разрешил перевозку по территории Румынии некоторого оружия для Украины.