Сабо: Милевский - пьяница! Зачем о нем столько писать?
Йожеф Йожефович - об Артеме Милевском
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо высказался об экс-игроке киевского клуба Артеме Милевском.
"Вот сейчас о Милевском каждый день пишут. Он же пьяница! Зачем о нем столько писать?
Такого человека нельзя ставить в пример детям. Да, Артем был хорошим футболистом, но пошел другим путем. Вылечился от алкоголизма – молодец! Но не стоит о нем писать постоянно, есть более достойные люди, которые заслуживают внимания", – отметил Сабо.
Напомним, что не так давно Милевский прошел в клинике курс реабилитации , которую оплатил президент "Динамо" Суркис.
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Источник:sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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янковский ян (Запорожье)
19.03.2024 в 18:51
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