Сабо: Милевский - пьяница! Зачем о нем столько писать?

Бывший игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо высказался об экс-игроке киевского клуба Артеме Милевском.

"Вот сейчас о Милевском каждый день пишут. Он же пьяница! Зачем о нем столько писать?

Такого человека нельзя ставить в пример детям. Да, Артем был хорошим футболистом, но пошел другим путем. Вылечился от алкоголизма – молодец! Но не стоит о нем писать постоянно, есть более достойные люди, которые заслуживают внимания", – отметил Сабо.