  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сабо: Милевский - пьяница! Зачем о нем столько писать?
В тренде

Сабо: Милевский - пьяница! Зачем о нем столько писать?

Общие новости
Обновлено

Йожеф Йожефович - об Артеме Милевском

Сабо: Милевский - пьяница! Зачем о нем столько писать?

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо высказался об экс-игроке киевского клуба Артеме Милевском.

Читайте такжеМилевский закодировался от алкоголизма и сбросил 20 кг

"Вот сейчас о Милевском каждый день пишут. Он же пьяница! Зачем о нем столько писать?

Такого человека нельзя ставить в пример детям. Да, Артем был хорошим футболистом, но пошел другим путем. Вылечился от алкоголизма – молодец! Но не стоит о нем писать постоянно, есть более достойные люди, которые заслуживают внимания", – отметил Сабо.

Напомним, что не так давно Милевский прошел в клинике курс реабилитации , которую оплатил президент "Динамо" Суркис.

По теме
yellow-arrow
Министр обороны США: Штаты и коалиция не позволят Украине проиграть
yellow-arrow
Финляндия через Румынию передала Украине несколько боевых катеров, - СМИ
yellow-arrow
Украина получит новый пакет военной помощи от Германии на 500 млн евро. Будут ли ракеты Taurus?
Артем Милевский Йожеф Сабо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
19.03.2024 в 18:51
Так устроена наша натура. Нам интересно читать про пьяниц а не приличных пацанов. Ведь вспомните свой класс. Кто больше всех запомнился. Правильно двоечники и балагуры. А не ботаники отличники.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
янковский ян (Запорожье)
19.03.2024 в 18:51
Так устроена наша натура. Нам интересно читать про пьяниц а не приличных пацанов. Ведь вспомните свой класс. Кто больше всех запомнился. Правильно двоечники и балагуры. А не ботаники отличники.
Ответить
0
0
Не люблю футбол (Хорол)
19.03.2024 в 18:38
100%
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
19.03.2024 в 18:37
Сабо правий. Але, як жеж не згадати про Мілю, люба редакціє, чи не так? А якщо до Мілі додати Алю, то це не матеріал, а бімба. Лайфстайл
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости