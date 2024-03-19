  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро
В тренде

Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро

Общие новости
Обновлено

В основном речь идет о боеприпасах

Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Германия сегодня, 19 марта, объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов евро.

Читайте такжеВ Украине создадут электронный военный билет

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время общения со СМИ в рамках встречи формата "Рамштайн", сообщает Tagesschau.

По его словам, в новом пакете помощи идет речь о дополнительных поставках боеприпасов – 10 тысяч артиллерийских снарядов из складов Бундесвера.

Также новый пакет будет включать 100 единиц бронетехники для пехоты и 100 единиц транспортной техники.

По теме
yellow-arrow
Сабо: Милевский - пьяница! Зачем о нем столько писать?
yellow-arrow
Министр обороны США: Штаты и коалиция не позволят Украине проиграть
yellow-arrow
Финляндия через Румынию передала Украине несколько боевых катеров, - СМИ
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости