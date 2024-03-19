Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро
В основном речь идет о боеприпасах
Getty Images/Global Images Ukraine
Германия сегодня, 19 марта, объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов евро.
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Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время общения со СМИ в рамках встречи формата "Рамштайн", сообщает Tagesschau.
По его словам, в новом пакете помощи идет речь о дополнительных поставках боеприпасов – 10 тысяч артиллерийских снарядов из складов Бундесвера.
Также новый пакет будет включать 100 единиц бронетехники для пехоты и 100 единиц транспортной техники.
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